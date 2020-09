1 Ein Unbekannter ist ins Autohaus eingebrochen (Symbolbild). Foto: /Silas Stein

Am frühen Freitagmorgen ist ein Unbekannter in ein Autohaus in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Er hat es ohne Diebesgut verlassen.

Filderstadt - Ohne Diebesgut hat ein Einbrecher nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Freitagmorgen in Filderstadt-Bernhausen ein Autohaus verlassen. Laut Polizeiangaben warf der Täter zwischen 1.20 Uhr und 7.10 Uhr eine Fensterscheibe des Autohauses in der Felix-Wankel-Straße ein und machte sich in der Werkstatt auf die Suche nach Beute. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.