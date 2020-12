4 Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die übrige Küche, die Dunstabzugshaube wurde allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Filderstadt kommt es im Vorfeld des Heiligen Abends zu einem Brand. Das zügige Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Filderstadt - Ein Schaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Küchenbrand am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der „Obere Bachstraße“ in Filderstadt entstanden.

Eine 50-jährige Bewohnerin hatte Pfannen mit Öl auf den Herd gestellt und die Küche dann aber kurz verlassen und so nicht rechtzeitig bemerkt, dass sich das Öl in einer Pfanne entzündete. Durch die zügige Alarmierung durch Passanten konnten alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Kräften vor Ort war, brachte den Brand der Dunstabzugshaube rasch unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die übrige Küche.