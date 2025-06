Filderstadt: Über drei Promille – Betrunkener liegt in fremdem Garten

1 Vorfall in Filderstadt (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In Filderstadt legt sich ein betrunkener Mann in einen fremden Garten. Die Polizei rückt an – und nimmt den 45-Jährigen in Gewahrsam.











Kurioser Vorfall in Filderstadt: Nachdem er sich zum Schlafen in einen fremden Garten gelegt hatte, ist ein stark alkoholisierter Mann am Montagabend in Gewahrsam genommen worden.

Anwohner der Oberdorfstraße in Bonlanden hatten nach Angaben der Polizei kurz nach 20 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie eine Person – offensichtlich stark alkoholisiert – in einem Garten liegend vorgefunden hatten. Die Polizeibeamten stellten bei dem 45-Jährigen einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest.

Der Mann verbrachte die Nacht zu seiner Sicherheit in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Filderstadt.