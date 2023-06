Trotz Bewährung mit Drogen gehandelt – Dealer in Haft

1 In Filderstadt hat die Polizei am Donnerstag einen 23-Jährigen festgenommen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Blatterspiel

Ein 23-Jähriger, der wegen ähnlicher Delikte bereits vorbestraft war und unter Bewährung stand, hat offenbar versucht, durch gefälschte Rezepte an verschreibungspflichtige Rauschmittel zu kommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten 500 Gramm Cannabis, er wurde festgenommen.















Am Donnerstag hat die Polizei in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen 23-Jährigen festgenommen, der wiederholt mit Drogen gehandelt haben soll. In seiner Wohnung fanden die Beamten 500 Gramm Cannabis.

Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, hatte eine auf Rauschgift spezialisierte Ermittlungsgruppe den Mann festgenommen, nachdem bei einer Hausdurchsuchung erneut zum Verkauf bestimmte Drogen entdeckt worden waren. Zuvor hatte ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erteilt, weil der Mann wegen Urkundenfälschung erneut auffällig geworden war. Er hatte versucht, mit falschen Rezepten an verschreibungspflichtige Betäubungsmittel zu gelangen.

Seit Donnerstag sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft, er stand wegen unerlaubten Handels mit Marihuana in nicht geringer Menge bereits zuvor unter Bewährung.