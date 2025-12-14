Filderstadt: Tresor aus dem Rathaus gestohlen und von Parkhausdeck geworfen

1 In Filderstadt-Harthausen ermittelt die Polizei gegen Diebe, die in das Rathaus eingedrungen sind. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

An diesem Wochenende sind Unbekannte in das Rathaus von Filderstadt-Harthausen eingedrungen und haben einen Tresor gestohlen.











In der Zeit von Freitag auf Samstag ist das Rathaus im Filderstädter Ortsteil Harthausen von unbekannten Einbrechern heimgesucht worden, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter hatten sich Zugang verschafft, indem sie eine Scheibe einwarfen. Sie durchsuchten das Gebäude, brachen Türen auf und durchwühlten Schränke.

Ein Tresor wurde aus seiner Verankerung gerissen

Schließlich rissen sie einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit. Am Samstagmorgen wurde er im Fasanenweg entdeckt. Die Täter hatten laut der Polizei zuvor versucht, den Tresor gewaltsam zu öffnen, indem sie ihn von einem Parkhaus heruntergeworfen hatten. Anschließend setzten sie noch den Inhalt des Tresors in Brand. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung vor Ort wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen.