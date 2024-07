Filderstadt/Stuttgart: Nach zwei missglückten Sprengversuchen vor Gericht

1 Zwei 23-Jährige müssen sich seit Donnerstag vor dem Landgericht verantworten, weil sich versucht haben, Geldautomaten zu sprengen. Foto: IMAGO/Arnulf/ Hettrich

Weil sie versucht haben sollen, zwei Geldautomaten in Filderstadt zu sprengen, müssen sich seit Donnerstag zwei 23-Jährige vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Einer der beiden soll außerdem zwei Tankstellen überfallen haben.











Ein junges Männerduo hat in Filderstadt sowohl im Stadtteil Plattenhardt als auch in Sielmingen im Mai vergangenen Jahres versucht, an Geld aus Automaten von zwei Kreissparkassenfilialen zu gelangen. Beide Versuchte scheiterten. Die 23-jährigen Männer müssen sich nun für diese Taten seit Donnerstag vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Einem Angeklagten, der seit Januar in Haft ist, wird von der Staatsanwaltschaft zudem vorgeworfen, nach den missglückten Sprengversuchen zwei Tankstellen überfallen zu haben. Dabei soll er mehrere tausend Euro erbeutet haben, heißt es.