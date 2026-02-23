Filderstadt: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage im Kofferleichen-Fall

1 Spurensuche in Filderstadt nach dem Leichenfund in einem Koffer im Sommer vergangenen Jahres. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Seit September ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage wegen Totschlags gegen den 51-Jährigen.











Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage erhoben gegen einen 51-jährigen Mann, der im vergangenen Jahr Ende Juli eine 39-jährige Frau in seiner Wohnung in Filderstadt getötet haben soll.

Der Fall sorgte im vergangenen Sommer für viel Aufsehen, da der Beschuldigte den Leichnam der Frau zur Verdeckung seiner Tat in einem Rollkoffer verstaut und unter einer Brücke in der Nähe eines Spielplatzes in Filderstadt abgelegt haben soll. „Die Frau soll er in den Wochen zuvor in der Betäubungsmittelszene in Stuttgart kennengelernt haben“, teilt die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Der Koffer wurde am 28. August von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs entdeckt.

Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft

Der 51-Jährige, der wie sein Opfer türkische Wurzeln hat, war nach einem Zeugenhinweis Mitte September in seiner Wohnung festgenommen worden.

Seit seiner Festnahme ist der Beschuldigte er in Untersuchungshaft. Das Landgericht Stuttgart entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Terminierung.