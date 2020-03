1 In Filderstadt rutschte ein Mann mit seiner Vespa auf einer Eisfläche weg. (Symbolfoto) Foto: /Stefan Puchner

Am Montagmorgen kam ein Rollerfahrer und seine Mitfahrerin wegen einer Eisfläche zu Fall. Beide verletzten sicht leicht.

Filderstadt - Eine Eisfläche ist einem Roller-Lenker und seiner Mitfahrerin am Montagmorgen in Bernhausen zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Polizei, befuhr der 52-Jährige mit seiner Vespa kurz vor sieben Uhr die Plieninger Straße, als er in einem Kurvenbereich auf der vereisten Fahrbahn zu Fall kam. Der Mann und seine 51 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An dem Roller war ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.