Röntgenbunker und Giftküche: Was prüft der TÜV in Bernhausen?

1 Alexander Wieland nimmt ein Metallteil an der Zugprüfmaschine in die Mangel. Foto: Caroline Holowiecki

Jedermann kennt das riesige TÜV-Süd-Gebäude im Gewerbegebiet von Bernhausen, doch kaum jemand weiß, was eigentlich drinnen passiert. Ein Besuch im Werkstoffprüflabor.











Man muss laut sprechen, um sich zu verstehen. Der Lärm rührt von diversen Sägen, Fräs- und Drehmaschinen, die den gesamten Raum füllen. Metallspäne liegen auf der Erde. Große und kleine Teile aus Kupfer, Messing oder Aluminium, Rohre, Behälter und Platten warten darauf, von den Mitarbeitern bearbeitet zu werden. Alles wirkt wie in einer klassische Metallwerkstatt. Tatsächlich hat sie aber nur einen Zweck. „Alles, was die Mitarbeiter hier herstellen, wird im nächsten Raum zerstört“, sagt Christian Dietz, der Abteilungsleiter. Er ist am TÜV-Süd-Standort in Bernhausen für das Werkstoffprüflabor zuständig.