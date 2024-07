Filderstadt: Polizisten angegriffen und beleidigt – Mann verliert zwei Zähne

1 Mehrere Polizeibeamte mussten am Samstagnachmittag zu einem Einsatz in der Steinbeisstraße in Filderstadt ausrücken. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

Polizeibeamte versuchen am Samstagnachmittag in Filderstadt eine körperliche Auseinandersetzung unter fünf Männern aufzulösen – und werden daraufhin beleidigt und geschlagen.











Am Samstagnachmittag ist es in Filderstadt (Kreis Esslingen) in der Steinbeisstraße nach einer körperlichen Auseinandersetzung unter fünf Männern zu einem tätlichen Angriff und zu Beleidigungen von Polizeibeamten gekommen.

Wie die Polizei berichtet, versuchten gegen 15.30 Uhr mehrere Polizisten die Streithähne zu trennen und die Personalien der Beteiligten zu erheben. In Zuge dessen verweigerten zwei Beschuldigte (36 und 43 Jahre) demnach den polizeilichen Weisungen Folge zu leisten.

Mann verliert zwei Zähne

Der 36-Jährige beleidigte die agierenden Polizisten offenbar auf nicht zitierbare Art und Weise. Des Weiteren soll er nach fünf Polizeibeamten geschlagen und getreten haben, wobei glücklicherweise alle ihren Dienst fortsetzen konnten.

Der 43-Jährige wollte sich durch Entreißen den Maßnahmen entziehen und sperrte sich vehement gegen die Polizisten. Nachdem weitere Kräfte eintrafen konnten die polizeilichen Maßnahmen durchgesetzt werden. Ein Beteiligter verlor zwei Zähne - wobei er eine ärztliche Versorgung in der Gewahrsamszelle ablehnte.