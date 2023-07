1 Die Einbrecher gelangten auf unbekannte Weise ins Innere der Gaststätte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Nach einem Einbruch in einer Gaststätte in Filderstadt (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum Montag haben zwei Einbrecher in der Hornbergstraße einen Gastraum durchsucht und mehrere Gegenstände gestohlen.















Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in Filderstadt im Kreis Esslingen in ein Lokal eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher gegen 3.30 Uhr auf noch unklare Weise in die Räumlichkeiten. Innen durchsuchten sie die Einrichtung und stahlen offenbar einen Geldbeutel sowie mehrere Getränke aus einem Kühlschrank.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Der eine trug ein helles T-Shirt und eine kurze Hose, dazu ein Basecap. Der zweite trug einen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 709 15 02 um Zeugenhinweise.