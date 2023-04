Unfall in Wernau 74-Jähriger an Fußgängerampel angefahren

In Wernau (Kreis Esslingen) fuhr am Freitagvormittag offenbar ein 81-jähriger Autofahrer über eine rote Ampel am Rathaus. Dadurch stieß er mit seinem Auto mit einem Fußgänger zusammen, dieser musste in Krankenhaus.