Filderstadt-Plattenhardt: Supermarkt-Eröffnung verschiebt sich

Eigentlich war so gut wie alles vorbereitet, nun aber verschiebt sich die Eröffnung von Aybar’s Center kurzfristig. Der nagelneue türkische Supermarkt im Gewerbegebiet von Plattenhardt wird nicht rechtzeitig fertig. Das teilt der Inhaber Rahmi Aybar auf Anfrage mit. „Der Grund sind bauliche Maßnahmen, die nicht abgeschlossen wurden wie geplant“, sagt er. Will heißen: Die Eröffnung kann nicht wie geplant am 28. November stattfinden, und auch der Ehrengast, der türkische Fernsehkoch Mehmet Yalcinkaya, kann nicht wie vorgesehen am 30. November auftreten.

Lebensmittel aus der Türkei, Italien und Griechenland

Dort, wo bis vor einigen Monaten Outdoorartikel verkauft wurden, sollen bald Lebensmittel und Haushaltswaren aus der Türkei, aus dem Balkangebiet, Italien und Griechenland über die Theke gehen. Außerdem ist auf der Galerie ein Büfett-Restaurant geplant. Seit Mai wird auf drei Stockwerken gewerkelt. Fast 1500 Quadratmeter soll Aybar’s Center künftig haben. Die Plattenhardter Filiale wird dann die vierte sein – nach Stuttgart-Zuffenhausen, Aalen und Sindelfingen. Alle Geschäfte sind Teil der türkischen Supermarktkette Yazgülü.

Rahmi Aybar ist enttäuscht, dass er nicht schon ab dem 28. November Gäste empfangen kann. „Wir wollten keine halb fertige Eröffnung machen“, sagt er. Die Arbeiten liefen weiter, sein Ziel sei es, zumindest noch einen Teil des Weihnachtsgeschäfts mitzunehmen. Voraussichtlich um zwei Wochen werde sich die Premiere verzögern, die Kundschaft werde er unter anderem über soziale Netzwerke auf dem Laufenden halten.