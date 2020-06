1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bei einem Unfall mit einem Sportwagen ist am Mittwochabend auf der B 27 bei Plattenhardt hoher Schaden entstanden. Ein 48-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit großer Wucht gegen die Mittelleitplanke gekracht.

Filderstadt - Unangepasste Geschwindigkeit bei Nässe dürfte nach den bisherigen Ermittlungen die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochabend auf der B 27 ereignet hat. Der 48-jährige Fahrer eines Sportwagens war nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr auf der B 27 von Filderstadt in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Plattenhardt verlor er beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht gegen die Mittelleitplanke.

Verletzt wurde der 48-Jährige dabei nicht. An seinem Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das defekte Fahrzeug musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Da der gesamte Kraftstoff ausgelaufen war, wurde zusätzlich eine Spezialfirma für die Reinigung der Fahrbahn beauftragt.