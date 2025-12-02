Filderstadt/Leinfelden-Echterdingen: Wo kann ich auf den Fildern Christbäume kaufen?

1 Groß oder klein, breit oder schmal? Es gibt eine große Auswahl an Christbäumen fürs Fest. Foto: Pia Bayer/dpa

Gute Planung ist alles: Wer einen Christbaum kaufen möchte, kann sich aus unserer Auswahl die passende Verkaufsstelle aussuchen.











Die einen stellen ihn gerne so früh wie möglich ins Wohnzimmer, die anderen warten damit lieber, bis Heiligabend gekommen ist. Bei den einen wird er gemeinsam in der Familie geschmückt, bei den anderen ist er auf wundersame Weise in der Nacht dekoriert worden. Wann der Christbaum aufgestellt wird, und wer ihn schmückt, das handhabt jede Familie anders. Was aber alle wissen müssen: Wo kann ich denn meinen Christbaum überhaupt kaufen auf den Fildern? Wir haben eine Auswahl an Verkaufsstellen zusammengestellt.

Beim Schwabengarten in Leinfelden gibt es von 12. Dezember bis 23. Dezember Weihnachtsbäume von der Firma Michael Wieland zu kaufen. Die Bäume kommen aus Möglingen, wo sie bereits seit einigen Jahren für die Verkaufsplätze in der Region Stuttgart angepflanzt werden.

Christbaumverkauf auf den Fildern: Der Baum kommt mit dem Taxi

Bei Blumen Hess in Leinfelden-Echterdingen gibt es ebenfalls einen Christbaumverkauf – allerdings nicht am Stammsitz an der Echterdinger Straße, sondern an der Leinfelder Straße 58: Hier ist von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, und gegen eine kleine Gebühr kann man sich den Weihnachtsbaum mit dem sogenannten „Christbaum-Taxi“ sogar bis nach Hause liefern und direkt aufstellen lassen.

Vom Lindenhof bei Cleebronn kommen ebenfalls Bäume auf die Fildern, unter anderem sind die Verkaufsstände an der Ortseinfahrt Bernhausen (Nähe Café del Sol) zu finden, sowie in Neuhausen und im Scharnhauser Park Ostfildern. Dort wird ab dem 12. Dezember verkauft, geöffnet ist montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr.

Christbaumverkauf auf den Fildern: Den Baum selbst schlagen

Aus dem Schnee ins Wohnzimmer: so geht es den Tannenbäumen. Foto: Silas Stein/dpa

Bei Schweizer Baum und Garten, dem Pflanzenhof an der Landesstraße 1205 zwischen Sielmingen und Wolfschlugen, fehlt es auch nicht an Weihnachtsbäumen. Am Freitag, 12. Dezember, und Samstag, 13. Dezember, kann man sogar seinen Christbaum selbst dort schlagen – von 10 bis 15 Uhr ist das an diesen beiden Tagen möglich.

Bereits ab sofort gibt es Weihnachtsbäume im Verkauf von Odenwaldtannen Bechtold. Wie der Name schon sagt, kommen diese Bäume aus dem Odenwald und sind auf dem Rewe-Parkplatz in Echterdingen, Ulmer Straße 1, zu bekommen, jeden Tag außer Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Und in den Goldäckern in Echterdingen findet man die Gärtnerei Themm, die ebenfalls ab sofort Weihnachtsbäume zum Verkauf anbietet.