Die weltgrößte Trampolinhalle in Filderstadt ist seit November wegen des Lockdowns geschlossen.

Filderstadt - Martin Hesse wird es schwer ums Herz, wenn er in die leere Sprungbude kommt. „Es ist sonst ein Ort, an dem man Spaß hat, wo gelacht wird“, sagt der 50-Jährige. Wie alle Betriebe hat die größte Trampolinhalle der Welt in Filderstadt seit November geschlossen. Hesse betreibt als geschäftsführender Gesellschafter drei Sprungbuden in Bad Cannstatt, Heidelberg und Filderstadt sowie einen Indoorspielplatz in Freiberg am Neckar. Die Sprungbude in Filderstadt ist mit 8000 Quadratmetern die größte Trampolinhalle der Welt.