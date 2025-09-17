Filderstadt interkulturell: Ein Fußballturnier der Kulturen

1 Wenn japanische Manga-Comics im Mittelpunkt stehen wie am 27. September in der Stadtbibliothek Filderstadt, kleiden sich die Fans davon gerne sehr fantasievoll. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Seit zehn Jahren nimmt Filderstadt an der bundesweiten „Interkulturellen Woche" teil. Zahlreiche Einrichtungen beteiligen sich daran zwischen dem 20. und dem 28. September.











Seit 50 Jahren gibt es bundesweit die „Interkulturelle Woche“. Und da macht Filderstadt natürlich auch mit. Zwar erst seit zehnJahren, dafür mit einem dicken Programmpaket an Veranstaltungen zwischen dem 20. und dem 28. September.

Der Auftakt ist am Samstag, 20. September, um 19 Uhr in der Bonlandener Uhlberghalle (Mahlestraße 18). Da spricht auch der Oberbürgermeister Christoph Traub die Begrüßungsworte. Schon zuvor eröffnet die Stadtbibliothek in Bernhausen (Volmarstraße 16) ihr Veranstaltungspaket mit dem Angebot „Meine Märchenbuchgestaltung – gestalten wie 1001 Nacht“ von 10.30 Uhr bis 12 Uhr und von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: www.vhs-filderstadt.de. Am Sonntag ist von 11 bis 13 Uhr in der Aula der Bernhausener Bruckenackerschule (Fröbelstraße 9) Familientrommeln angesagt. Und danach ist von 14 bis 18 Uhr in Sielmingen eine Gartenrallye im Angebot. Der Treffpunkt ist die Seestraße 22 hinter der Pestalozzischule.

In Sielmingen wird in verschiedenen Sprachen vorgelesen

Am Montag, 22. September, wird um 19 Uhr in der Bonlandener Liebfrauenkirche (Plattenhardter Straße 47) die Ausstellung „Schau mich an – Gesicht einer Flucht“ eröffnet. Und zuvor ist von 16 bis 18 Uhr in der Sielminger Pestalozzischule (Seestraße 22) „Kreativspaß und Spielabenteuer“ im Angebot für alle Schulkinder. Im Begegnungs- und Bildungszentrum WIE in Sielmingen (Wielandstraße 8) wird zuvor von 15 bis 16.30 Uhr aus Bilderbüchern in verschiedenen Sprachen vorgelesen.

So geht es kunterbunt weiter. Am Dienstag, 23. September, etwa trifft sich von 18 bis 20 Uhr der Arbeitskreis Asyl Filderstadt zu seinem Jahrestreffen. „Kino und Buffet“ heißt es am Mittwoch, dem 24. September um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Filderstadt (Bernahusen, Volmarstraße 16), am Donnerstag, dem 25. September, geht es zum Uhlbergturm. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz (Waldenbucher Straße 7) um 16 Uhr, dann heißt des „Grill und Chill“. Bewegung ist auch angesagt am Samstag, 27. September, von 10 Uhr an beim SV Bonlanden (Humboldtstraße 11). Da findet ein interkulturelles Fußballturnier statt. Anmeldung ist erforderlich unter: 0152 / 11 73 55 15. Weniger Bewegung ist da in der Stadtbibliothek (Volmarstraße 16) gefragt. Da gibt es den Manga-Day von 10 bis 14 Uhr. Und am Sonntag lädt das Filderstadt-Museum in Bonlanden (Klingenstraße 19) zum Basteln von Freundschaftsbändern ein zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Kleidertauschbörse in der Stadtbibliothek

Und die ganze Zeit über während der Interkulturellen Woche und darüber hinaus gibt es in der Stadtbibliothek Filderstadt (Volmarstraße 16) noch bis zum 11. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten eine Kleidertauschbörse. Bis zu fünf Teile pro Person können maximal mitgenommen beziehungsweise abgegeben werden. Diese werden auf Zustand und Sauberkeit hin überprüft. Schuhe und Unterwäsche sind nicht erwünscht.