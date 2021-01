1 Unter Alkoholeinfluss hat ein 63-jähriger Autofahrer in Filderstadt einen Unfall verursacht (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Axel Heimken

Ein 63-jähriger Autofahrer touchiert unter Alkoholeinfluss in Filderstadt eine Fußgängerin. Die Frau zieht sich leichte Verletzungen zu und muss in die Klinik. Seinen Führerschein ist der Mann erst mal los.

Filderstadt - Bei einem Verkehrsunfall zog sich eine Fußgängerin am Freitagabend in der Karlstraße in Filderstadt leichte Verletzungen zu. Der 62-jährige Lenker eines Citroen Clio befuhr gegen 17.30 Uhr die Karlstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Mühlstraße verlangsamte er seine Fahrt und bog nach links in diese ab. Hierbei übersah er ein Fußgängerpaar, das die Mühlstraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Berührung zwischen der linken Fahrzeugfront des Citroen und der 25-jährigen Fußgängerin, die zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Da bei dem 62-jährigen Pkw-Lenker Alkoholgeruch wahrnehmbar war, musste dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.