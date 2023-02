1 Kulturamtsleiterin Claudia Vöhl. Foto: Horst Rudel/Horst Rudel

Ein Luxusgut ist die Kunst für Filderstadts Kulturamtsleiterin Claudia Vöhl nicht. Sie will mit dem Angebot breite Schichten ansprechen und setzt auf Impulse von außen.















Link kopiert

Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist es für Claudia Vöhl, junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Deshalb ist die Leiterin des Kulturamts in Filderstadt glücklich, dass die junge Kölner Künstlerin Denise Winter vom 12. Februar an im Serigrafie-Museum in Plattenhardt ihre Wände, Räume und Schichten zeigt.