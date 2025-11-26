Filderstadt: Flughafentunnel wegen Unfall kurzzeitig gesperrt

1 Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag ist laut Polizei ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Foto: picture alliance / Jens Büttner

Ein Auffahrunfall im Flughafentunnel bei Filderstadt-Bernhausen sorgt am Dienstagnachmittag für eine kurze Sperrung und 15.000 Euro Schaden.











Aufgrund eines Auffahrunfalls ist der Flughafentunnel bei Filderstadt-Bernhausen am Dienstagnachmittag kurzzeitig gesperrt worden.

Ein 45-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto vom Flughafen kommend in Richtung Bernhausen unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei bemerkte er aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit in der Mitte des Tunnels zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war.

Auffahrunfall im Flughafentunnel verursacht rund 15.000 Euro Schaden

Er prallte mit seinem Wagen auf das Fahrzeug eines 27 Jahre alten Mannes, das daraufhin auf das Auto eines 40-Jährigen geschoben wurde. Dessen Fahrzeug touchierte noch einen Sprinter, an dem ersten Erkenntnissen zufolge jedoch kein Schaden entstanden ist. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt laut Polizei rund 15 000 Euro. Da die Unfallautos weiterfahren konnten, konnte die Unfallstelle rasch geräumt werden, sodass es im Feierabendverkehr zu keinen größeren Behinderungen kam.