1 Der Täter gelangte durch eine eingeschlagene Scheibe in die Reithalle (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Montag ein unbekannter Täter in eine Reithalle eingebrochen. Ob er etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest.

Filderstadt - In Filderstadt ist in der Nacht zum Montag ein unbekannter Täter in eine Reithalle eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlug ein Unbekannter zwischen 21.30 Uhr und 9.30 Uhr eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere der Halle. Dort machte er sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen und hebelte die Tür zu einer Gaststätte auf.

Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem. Ob er etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.