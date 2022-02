1 Der Versuch über die Terrassentür ins Haus zu gelangen, gelingt nicht – die anschließende Flucht vor der Polizei aber schon (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Silvia Marks

Noch bevor sie in eine Haus in Filderstadt eindringen konnten, werden zwei Einbrecher in Filderstadt gestört. Die Fahndung bleibt aber erfolglos.















Filderstadt - Zwei männliche Personen wurden am Freitag gegen 20.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie von einer Terrasse eines Hauses in der Reuchlinstraße in Harthausen sprangen und anschließend weggerannten.

Bei einer sofortigen Überprüfung konnten an der Terrassentür frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Ins Gebäudeinnere gelangten die Täter aber nicht, die Polizei nimmt an, dass sie bei der Tatausführung gestört worden sind.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, verlief allerdings ohne Erfolg.