1 Sowohl die Todesursache als auch der Todeszeitpunkt sind bei den beiden Männern unklar. Foto: /SDMG/Kohls

In Filderstadt-Bonlanden sind am Donnerstagabend zwei männliche Leichen in einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft gefunden worden. Laut der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Filderstadt - In einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt-Bonladen sind am Donnerstagabend zwei männliche Leichen gefunden worden. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es jedoch nicht, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit. Sowohl die Todesursache als auch der Todeszeitpunkt waren zunächst unklar. Weitere Angaben über die beiden Männer machte die Polizei nicht.