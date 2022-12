1 Die Autofahrerin wurde wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Mittwochabend fährt ein 36-Jähriger Autofahrer auf der B 27 bei Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) auf das Fahrzeug einer 31-Jährigen auf. Durch den Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von 40 000 Euro.















Link kopiert

Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von circa 40 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochabend auf der B 27 bei Filderstadt-Bonlanden. Ein 36-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs.

Auf dem Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost fuhr er nach Angaben der Polizei in das Heck des vor ihm verkehrsbedingt langsamer fahrenden Autos einer 31-Jährigen. Während die Autofahrerin zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde der 36-Jährige vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.