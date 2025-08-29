Filderstadt-Bonlanden: Leiche in Koffer entdeckt – Bauhof-Mitarbeiter macht grausigen Fund

1 Die Polizei teilte am Freitagmorgen weitere Details zum Leichenfund in Filderstadt-Bonlanden mit. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/IMAGO/Udo Herrmann

Ein städtischer Bauhof-Mitarbeiter entdeckt am Donnerstagvormittag in einem Koffer in Filderstadt eine Leiche. Noch sind viele Details unklar.











Grausiger Fund im Kreis Esslingen: Ein städtischer Bauhof-Mitarbeiter hat am Donnerstagvormittag eine Leiche in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt entdeckt. Das teilte die Polizei mit, ohne weitere Details zu nennen.

Der Bauhof-Mitarbeiter hatte das Gepäckstück mit dem Körper darin im Stadtteil Bonlanden gefunden und die Beamten alarmiert, wie ein Polizeisprecher sagte.

Leiche in Filderstadt-Bonlanden: Viele Details noch unklar

Zur Identität des Menschen, dem Geschlecht der Person und weiteren Hintergründen machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Auch kommentierte der Polizeisprecher nicht, in welchem Zustand sich die Leiche befand – also wie lange sie dort schon gelegen haben könnte und welche Verletzungen sie aufwies.