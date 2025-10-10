Filderstadt-Bernhausen: Motorradfahrer nach Sturz in Klinik eingeliefert

1 Der Mann musste ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa

In Filderstadt-Bernhausen stürzt ein 54-Jähriger auf seinem Motorrad schwer. Er muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das ist über den Vorfall bekannt.











Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 54-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Yamaha gegen 14.50 Uhr auf der Weidacher Straße in Filderstadt-Bernhausen unterwegs und wollte nach links auf die Echterdinger Straße abbiegen.

Dabei kam der Biker zu Fall. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen kam er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an der Maschine dürfte sich auf schätzungsweise 1.000 Euro belaufen.