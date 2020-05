1 (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Ermittler des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizei Esslingen haben in Filderstadt einen 21-jährigen Mann festgenommen, der unter dem Verdacht des unerlaubten Handels mit Ecstasy und Marihuana steht.

Filderstadt/Bernhausen - Einen offenbar schwunghaften Handel mit Marihuana und Ecstasy haben Ermittler des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Esslingen aufgedeckt. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde am vergangenen Mittwoch unter dem dringenden Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen. Laut Polizei wird ihm vorgeworfen, in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt, wo er auch wohnhaft war, regelmäßig Drogen verkauft zu haben. Seit Donnerstag, 30. April 2020, befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft.