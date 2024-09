Filderstadt-Bernhausen im Kreis Esslingen: 82-Jährige vermisst – Polizei sucht Zeugen

1 Die Vermisstensuche der Polizei war bislang erfolglos. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) wird seit Sonntagnachmittag eine 82 Jahre alte Frau vermisst. Die Polizei sucht mit Lichtbild nach der Frau und bittet um Hinweise.











Seit Sonntagnachmittag, 1. September, wird die 82-jährige Erna Klara Ansorge aus Filderstadt-Bernhausen vermisst. Wie die Polizei mitteilte, brach sie am Sonntag gegen 15.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Felsenstraße in Filderstadt-Bernhausen mit unbekanntem Ziel alleine zu einem längeren Spaziergang auf. Die Frau war bislang orientiert und trotz eines Gehstocks in der Lage, sich mehrere Stunden zu Fuß fortzubewegen.

Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg

Nachdem sie abends und im Laufe der Nacht nicht nach Hause zurückgekehrt war, alarmierten Angehörige am Montagmorgen die Polizei. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund des Polizeipräsidiums Einsatz eingebunden waren, verliefen bisher ohne Erfolg.

Die Polizei sucht mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Polizei sucht Zeugen

Die Vermisste ist 1,64 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat kurze, graue Haare und führt einen Gehstock mit sich. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer die Seniorin gesehen hat oder sonstige Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.