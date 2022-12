1 Der Unfall ereignet sich am Dienstag in Filderstadt-Bernhausen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in Filderstadt-Bernhausen unterwegs, als sie mit dem Fahrzeug eines 23-Jährigen zusammenstößt. Dessen Beifahrer wird durch den Unfall leicht verletzt.















Link kopiert

In Bernhausen sind am Dienstagnachmittag zwei Autos heftig zusammengestoßen. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin war nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr auf der Talstraße in Filderstadt-Bernhausen von der Aicher Straße herkommend unterwegs. Als sie nach links auf die Tübinger Straße abbiegen wollte, stieß sie mit dem Auto einer 23-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, zusammen. Beim Unfall zog sich dessen 19-jährige Beifahrer offenbar leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Den Blechschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 17 500 Euro.