Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, die Straße musste stundenlang gesperrt werden. Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Ein brennendes Auto hat am Sonntag für eine stundenlange Straßensperrung zwischen Filderstadt-Plattenhardt und der Burkhardtsmühle gesorgt. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache des Brandes.











Link kopiert

Nachdem zwischen Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) und der Burkhardtsmühle (Waldenbuch, Kreis Böblingen) ein Auto während der Fahrt zu brennen begonnen hatte, musste die betroffene Landesstraße laut Polizei am Sonntag stundenlang gesperrt bleiben.

Den Angaben zufolge bemerkte ein 43-Jähriger kurz vor 10 Uhr, auf seiner Fahrt in Richtung Waldenbuch, dass Rauch aus dem Motorraum seines Mercedes drang. Er stellte sein Auto am Fahrbahnrand ab, wenig später stand es in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand mit 15 Einsatzkräften löschen. Weil bei dem Brand auch Betriebsmittel ausgelaufen waren, musste die Straße im Nachhinein aufwendig gereinigt werden. Dazu musste die Strecke lange gesperrt bleiben. Der Schaden lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern. Als Ursache geht die Polizei aktuell von einem technischen Defekt aus.