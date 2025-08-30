Filderstadt: 88-Jährige um Bargeld und Wertgegenstände betrogen

1 Telefonbetrüger haben eine 88-Jährige um Bargeld und Wertgegenstände gebracht (Symbolbild). Foto: Roland Weihrauch/dpa

Ein Mann ruft eine 88-Jährige in Filderstadt an und gibt sich als Haftrichter aus. Die Frau schenkt dem Telefonbetrüger Glauben – und wird um eine fünfstellige Summe gebracht.











Link kopiert

Telefonbetrüger haben am Freitagnachmittag eine 88 Jahre alte Frau aus Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) um Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe gebracht. Die Frau erhielt laut der Polizei einen Telefonanruf, in dem sich der Anrufer als Haftrichter ausgab. Er gaukelte der Seniorin vor, dass ihr Kind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen die Bezahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne.

Die Frau glaubte das und übergab der Polizei zufolge etwa gegen 17 Uhr einem Komplizen des Kriminellen Geld und Wertsachen an ihrer Wohnanschrift. Der Abholer lief anschließend in unbekannte Richtung davon. Später flog der Betrug auf.

Bei dem Abholer soll es sich um einen auffällig großen Mann gehandelt haben, eine weitere Beschreibung ist laut Polizei jedoch nicht möglich. Zeugen, die am Freitagnachmittag im Bereich Bonlanden Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.