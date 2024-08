Filderstadt: 65-Jähriger fährt zu schnell und kommt von Fahrbahn ab – ein Schwerverletzter

1 Bei dem Unfall wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei musste eine Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.











Wegen zu hoher Geschwindigkeit ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall auf der Degerlocher Straße an der Einmündung Harthäuser Hauptstraße in Filderstadt gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 65-Jähriger gegen 22.40 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Degerlocher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Weil er aber viel zu schnell war, kam er in der Kurve zur Harthäuser Hauptstraße beim Rechtsabbiegen auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 5er BMW eines 37-Jährigen.

Eine Person schwer verletzt

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des BMW musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.