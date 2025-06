Filderstadt: 18-Jähriger greift junge Frau an – erst verbal, dann körperlich

1 Polizeibeamte nahmen den jungen Mann vorübergehend fest. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images

In Filderstadt kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem sexuell motivierten Angriff eines 18-Jährigen auf eine junge Frau. Die Details.











Link kopiert

Ein psychisch auffälliger 18-Jähriger soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Heranwachsende sexuell angegriffen haben.

Wie die Polizei berichtet, soll der junge Mann in alkoholisiertem Zustand kurz nach fünf Uhr am Dr.-Peter-Bümlein-Platz am Bahnhof in Bernhausen eine Heranwachsende zunächst verbal belästigt zu haben. In der Folge soll der Tatverdächtige die junge Frau zu Boden gedrückt, geschlagen und unsittlich berührt haben.

Zeugen zeigen Zivilcourage

Nach dem Eingreifen von Zeugen konnte sich die körperlich unverletzte Heranwachsende in einen wartenden Bus begeben. Der 18-Jährige wurde von den durch Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten nur wenige Minuten später noch vor Ort widerstandslos vorübergehend festgenommen.

Nach einer Vorstellung in einer Psychiatrie und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einer Angehörigen übergeben. Der junge Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.