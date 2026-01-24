Filderstadt: 14-Jährige sprengen Zigarettenautomaten – Fahndung mit Hubschrauber

1 Drei Jugendliche haben offenbar einen Zigarettenautomaten gesprengt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Drei 14-Jährige sprengen offenbar einen Zigarettenautomaten in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen). Die Polizei sucht nach ihnen – auch mit einem Hubschrauber.











Link kopiert

Drei 14-Jährige haben offenbar am Freitagabend in Filderstadt einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.35 Uhr in der Lindenstraße im Stadtteil Bernhausen. Die drei Jugendlichen beschädigten offenbar den Automaten vollständig mit einem noch unbekannten Sprengmittel.

Durch umherfliegende Teile wurde unter anderem ein geparkter Pkw beschädigt, so die Polizei. Die 14-Jährigen flüchteten demnach zunächst zu Fuß, die Polizei konnte sie aber bei einer Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber antreffen und vorläufig festnehmen.

Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 10.000 Euro.