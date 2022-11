1 Am Bahnhof in Esslingen gibt es einen offenen Radparkplatz. Neuhausen plant einen Fahrradturm wie in Fellbach. Foto: Roberto Bulgrin, Dirk Herrmann

Mit attraktiven Abstellplätzen und einem Turm für Fahrräder will Neuhausen den Umstieg am künftigen S-Bahnhof erleichtern. Auch Filderstadt plant für Radler mit.















Das Umsteigen auf Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr will die Gemeinde Neuhausen attraktiver machen. Mit einem Radturm und mit Stellplätzen, die zum Teil abschließbar sind, plant die Gemeinde am künftigen S-Bahnhof eine Anlage für Radler. „Wir bewegen die Menschen nur zum Umdenken, wenn wir diese Infrastruktur schaffen“, brachte Bürgermeister Ingo Hacker in der Sitzung des Gemeinderats das Ziel auf den Punkt. Da sieht er an manchen anderen S-Bahnhöfen Defizite. Da fehlten oft verschließbare Stellplätze.