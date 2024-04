Filderbahnstraße in Filderstadt: Unbekannter überfällt Kiosk – Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt nach dem Überfall. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Kiosk überfallen und mehrere teure E-Zigaretten gestohlen.











Ein unbekannter Räuber hat am Montagmorgen in einem Kiosk in Filderstadt (Kreis Esslingen) mehrere E-Zigaretten geraubt. Nach Angaben der Polizei bedrohte der maskierte Mann zuvor eine Angestellte, nachdem er den Kiosk in der Filderbahnstraße gegen 5.20 Uhr betreten hatte.

Als die Mitarbeiterin der Forderung nicht nachkam, griff der Mann nach mehreren E-Zigaretten in einer Auslage und flüchtete unerkannt. Der Wert, der gestohlenen Beute beträgt etwa 260 Euro.