Filder-Schnellbusse: X-Busse fahren bis Mitte Dezember

1 Der X4 und der X7 bleiben zwei Monate länger im Einsatz als geplant. Foto: Caroline Holowiecki

Gute Nachrichten für Fahrgäste auf den Fildern: Die bereits für Ende September totgesagten Busse X4 und X7 bleiben noch eine Weile erhalten. Und dann?











Link kopiert

Es sind nur zwei Sätze, etliche Pendlerinnen und Pendler dürften sie aber aufatmen lassen. Dieser Tage hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) folgendes online veröffentlicht: „Die Busse der Linien X4 und X7 fahren weiterhin, bis einschließlich Freitag, 19. Dezember 2025, regulär, wie an den Haltestellen und in der Fahrplanauskunft angegeben.“ Weiter heißt es, über das Angebot nach dem Fahrplanwechsel, der am 20. Dezember vollzogen wird, werde rechtzeitig informiert. Bedeutet das, es gibt auch für 2026 noch Hoffnung? Nein, sagt Birte Schaper, eine SSB-Sprecherin. „Letzter Betriebstag für X4 und X7 wird der 19. Dezember 2025 sein“, teilt sie mit.

Unsere Empfehlung für Sie Expressbusse auf den Fildern Viele ahnen noch gar nichts vom Bus-Aus Die Expressbusverbindungen X4 und X7 sollen schon Ende September eingestellt werden. Das trifft vor allem Pendlerinnen und Pendler aus Filderstadt.

Das heißt, dass die beiden Filder-Expressbusse immerhin knapp zwei Monate länger fahren werden als angedacht. Ursprünglich hatte die Stadt Stuttgart bekannt gegeben, die Linien, die Degerloch mit Harthausen beziehungsweise Nürtingen verbinden, würden voraussichtlich zum 30. September eingestellt. Hintergrund des Ganzen sind offene Finanzierungsfragen. Ursprünglich initiiert hatte die X-Busse die Stadt Stuttgart, betrieben werden sie über die SSB. Gefördert wurde der Betrieb bis September 2024 zu 75 Prozent vom Land. Seit dem vergangenen Herbst deckt das Land aber nur noch 50 Prozent der Kosten ab, und dieser Zuschuss wird auch nur noch bis Ende September 2027 gewährt. Stuttgart wollte daher erreichen, dass sich der Kreis Esslingen an der Finanzierung der Linien beteiligt.

Der Finanzausschuss des Esslinger Kreistags hat das kurz vor der Sommerpause mit Verweis auf die schlechte Kassenlage aber abgelehnt. Stuttgart will daher die Expressbusse einstellen. Die jetzige Verschiebung auf Mitte Dezember hat laut Birte Schaper folgenden Grund: „Damit soll eine große unterjährige Umstellung für die Fahrgäste vermieden werden.“

Die Nachricht vom drohenden Bus-Aus hat zuletzt eine Welle der Empörung ausgelöst. Eine Petition der Grünen aus Filderstadt hat binnen kurzer Zeit Tausende Unterschriften bekommen, das Quorum ist längst erreicht. Der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub hat sich klar positioniert und um Gespräche gebeten, die FDP-Abgeordneten Dennis Birnstock und Christian Jung haben eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung formuliert, und auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel setzt sich für den Erhalt der Expresslinien ein und hat in einer öffentlichen Stellungnahme den Kreis Esslingen in die Pflicht genommen. Laut seiner Aussage werden die Busse von weit über 4000 Fahrgästen pro Tag genutzt. Die SSB-Sprecherin hierzu: „Beide Linien hatten in den letzten Jahren steigende Fahrgastzahlen.“

Trotz des nun neuen Datums für das Bus-Aus ist der Gesprächsfaden offenbar nicht abgerissen. Birte Schaper sagt: „Grundsätzlich sind aktuell alle Beteiligten zum Thema miteinander im Austausch, auch zu Fragen der Finanzierung.“