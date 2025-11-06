Filder-Jazz-Freunde in Echterdingen: Ganz viel Jazz am Sonntag in der Zehntscheuer

1 Ein Probenabend der Jazz-Freunde-Fildern. Foto: Friedl

Die Filder-Jazz-Freunde veranstalten ihr jährliches Jazzkarussell in der Echterdinger Zehntscheuer mit Swing, Latin-Musik und Ausflügen in den Pop.











Die Filder-Jazz-Freunde sind ein großer bunter Haufen von musikbegeisterten Menschen, die sich zumindest in ihrer Freizeit dem Jazz verschrieben haben. Fest steht, dass sie regelmäßig im Alten Rathaus von Musberg proben. Aber wer da dann tatsächlich kommt, das ist eine Überraschung für alle bis zum Probentag. Fest steht aber: Jeder, der da zu den Proben kommt, ist mit allen Sinnen dabei. Denn mit Musik haben die meisten auch beruflich zu tun, seis als ehemalige Profis, sei es als Unterrichtende oder einfach als Laienmusiker mit Ambitionen. Nur der Jazz, also der Geist der Improvisation, der kommt eben meistens zu kurz bei denen, die professionell unterwegs sind in Sachen Musik. Und damit der Weg nach Musberg zum Proben nicht allzu weit ist, wohnen die meisten auf der Filderebene.

So ist auch das Repertoire dieser Musiker sehr breit gefächert vom modernen Jazz bis zu Swing-Klassikern. Und entsprechend abwechslungsreich ist deshalb auch ihre alljährlich Veranstaltung bestückt, das Jazzkarussell, am Sonntag, dem 9. November von 18 bis 20 Uhr. Da spielt etwa eine Bigbband Swing-Musik, teils mit gesanglicher Unterstützung. Dann kommt die Formation Blue Infinity mit Ausflügen in die Popmusik. Und dann spielt der harte Kern der Filder-Jazz-Freunde Musik im Latin-Stil, also viel Samba und Bossa nova. Der Eintritt ist frei, zum Essen gibt es auch was in den Pausen.