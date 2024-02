Filder-Fasnets-Show in Neuhausen: Narren nehmen Flughafen aufs Korn

Filder-Fasnets-Show in Neuhausen

1 Als tüchtige Flughafen-Feuerwehr präsentierten sich die Sternchen bei ihrem Showtanz für die Filder-Fasnets-Show des MGV Neuhausen. Foto: /Rainer Kellmayer

Herrenlose Koffer, ungeliebte neue Flugrouten und renitente Klimakleber: Bei der Filder-Fasnets-Show des Männergesangsvereins Neuhausen wurden die Gäste auf eine rasante Reise durch die Welt der Narretei mitgenommen.











Link kopiert

Humor, Musik, Tanz und Klamauk: Das sind die Zutaten für die beliebten Filder-Fasnet-Shows des Männergesangvereins Neuhausen (MGV). Für viele ist das kultige Event des Frohsinns deshalb im Terminkalender gesetzt. Auch dieses Mal war die Show schon im Vorfeld der Renner: In Windeseile waren alle drei Veranstaltungen in der Neuhäuser Egelsee-Festhalle ausverkauft. Wer eine Karte ergattert hatte, konnte am Samstagabend Zeuge einer rasanten Reise durch die Welt der Narretei werden.