Figurentheater Fitz in Stuttgart

1 Theater mit einer – hier maskierten – Sexpuppe (rechts) Foto: Figurenkombinat

E. T. A. Hoffmann hatte kühne Fantasien: Er nahm vorweg, was man heute bestellen kann: Sexpuppen. Im Stuttgarter Figurentheater Fitz spielt eine solche nun – leibhaftig – mit.















Stuttgart - Einsamkeit ist eines der großen Themen im Alter. Der Opa der Schauspielerin Esther Falk sorgte auf seine Weise für Abhilfe – und lebte im Alter mit zwei Schaufensterpuppen zusammen. Deshalb hat die Enkelin das Thema interessiert. Es mündete in einem Theaterstück des Stuttgarter Figurenkombinats: „D3R 54NDM4NN“, das nun im Fitz Premiere hatte. Der Opa war nicht der Einzige, der Trost bei Puppen suchte. E. T. A. Hoffmann schrieb Anfang des 19. Jahrhunderts die Erzählung „Der Sandmann“, in der sich Nathanael in die lebensechte Puppe Olympia verliebt.