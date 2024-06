1 Der Flegga-Kaschber ist am Berkheimer See wieder aufgetaucht. Foto: Marc Trautmann

Über den Diebstahl ihrer närrischen Bronzefigur waren die Berkheimer Narren im Mai entsetzt. Nun haben die unbekannten Diebe den Kaschber am Berkheimer See abgelegt.











Hinter dichten Büschen am Wasser versteckt, lag der Flegga-Kaschber am Berkheimer See wohl schon einige Zeit. Da haben Unbekannte die Narrenfigur aus Bronze abgelegt, die Anfang Mai gestohlen worden ist. Nun haben ihn Passanten entdeckt und die Narren informiert. Die durften ihren Kaschber wieder abholen.