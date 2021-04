1 Die Spiele der „FIFA“-Reihe, hier der aktuellste Teil, überzeugen mit sehr vielen Originallizenzen. Foto: Electronic Arts

Die Spiele der „FIFA“-Reihe sind seit vielen Jahren internationale Topseller. Bei der Esslinger eSports-EM vom 3. bis 6. Juni steht der aktuelle Teil „FIFA 21“ im Mittelpunkt.

Esslingen - Emotionen, das ist allseits bekannt, gehören zum Fußball dazu – und zwar sowohl auf dem Rasen als auch abseits des Platzes. Einen Unterschied zwischen den Profis, die alle paar Tage in den größten und traditionsreichsten Stadien der Welt vor Millionen von Zuschauern um Meisterschaften und internationale Titel spielen, und den Amateuren, die samstags und sonntags in den unteren Spielklassen ihr Bestes geben, gibt es dabei nicht. Beide eint die Leidenschaft für ihren Sport, beide einen die Emotionen, die während eines Spiels entstehen.

Lust auf ein „FIFA“-Turnier? Hier gibt es alle Informationen zur eSports-EM der Eßlinger Zeitung und der Stadtwerke Esslingen – jetzt klicken und anmelden!

Von Begeisterung bis Trauer ist alles dabei

Doch nicht nur im „echten“, sprich realen Fußball ist das Begriffspaar Fußball und Emotionen untrennbar miteinander verbunden. Auch Fans des digitalen Fußballs können ein Lied davon singen. Denn die Spiele der Konsolen- und Computerspiel-Reihe „FIFA“ lösen seit 1993 bei Generationen von Zockern Jahr für Jahr Reaktionen aus, die ein bekanntes Zitat aus Johann Wolfgang von Goethes Drama „Egmont“ trefflich zusammenfasst: Sie reichen von „himmelhoch jauchzend“ bis „zum Tode betrübt“. Begeisterung, Euphorie, Jubel, Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Trauer – in kaum einem anderen Videospiel liegen diese Gemütszustände näher beieinander als bei „FIFA“. Jeder, der sich in der Fußball-Simulation auf der Playstation, der Xbox oder am PC schon einmal mit einem Freund oder im Online-Duell mit einem Fremden gemessen hat, weiß was gemeint ist. Das Spiel spielt gekonnt mit den Emotionen der Spieler.

Europaweiter Topseller

Und es ist ein echter Verkaufsschlager: Wie eine plattformübergreifende Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, verkaufte sich „FIFA 21“ europaweit hervorragend und war damit im Jahr 2020 in 16 der 19 untersuchten Länder, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Spanien und Italien, das erfolgreichste Game des Jahres. Der neueste Teil der Serie tritt damit in die Fußstapfen seiner Vorgänger „FIFA 20“, „FIFA 19“ und „FIFA 18“, die jeweils 2019, 2018 und 2017 abgeräumt hatten.

Doch was macht die „FIFA“-Reihe so erfolgreich? Eine wichtige Rolle spielt dabei seit vielen Jahren die dichte Atmosphäre, die das Spiel durch eine enorme Menge an Originallizenzen schafft. „FIFA 21“ beinhaltet zum Beispiel mehr als 30 offizielle Ligen, über 700 Vereine und über 17.000 Fußballspieler – das ist auf dem Markt konkurrenzlos. Die Figuren der großen Stars der Fußballwelt wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar oder Kylian Mbappé, der das Cover des aktuellen „FIFA“-Teils ziert, sind ingame, also innerhalb des Spiels, zudem bis auf die kleinsten Details ihrem realen Vorbild nachempfunden.

So haben die Entwickler etwa bei den beiden Superdribblern Messi und Neymar sogar darauf geachtet, dass deren zahlreiche Tattoos auch auf dem Bildschirm entsprechend zur Geltung kommen. Überhaupt hat sich „FIFA“ im Lauf der Jahre optisch gemausert. Mit „FIFA 17“ bekam die Fußball-Simulation eine längst überfällige neue Grafik-Engine, genannt „Frostbite“, die das Spiel ansehnlicher macht und ebenfalls für atmosphärische Pluspunkte sorgt.

Viele verbindet eine Hassliebe mit dem Spiel

Dennoch haben viele Gamer ein ambivalentes Verhältnis zu „FIFA“. Denn die bereits erwähnten seit vielen Jahren äußerst positiven Absatzzahlen stehen häufig in krassem Widerspruch zu den Kritiken, die das Spiel sowohl von Fachmedien als auch von den Spielern selbst bekommt. Auf Google kommt „FIFA 21“ bei insgesamt fast 15.000 Nutzerbewertungen lediglich auf einen Wert von 1,9 von 5 möglichen Sternen. In Rezensionen zum Spiel heißt es zudem häufig, das Spiel entwickle sich von Jahr zu Jahr nicht weiter, es sei wenig innovativ, liefere lediglich Kader-Updates. Und dennoch gehört es für viele Zocker einfach dazu. Es ist eine Art Hassliebe , die sie mit dem Spiel verbindet – womit wir wieder bei den Emotionen wären.

Anmeldung zur Esslinger eSports-EM

Vom 3. bis 6. Juni steht „FIFA 21“ bei der Esslinger eSports-EM, die die EZ zusammen mit den Stadtwerken Esslingen veranstaltet, im Mittelpunkt. In Zweier-Teams messen sich dann 24 Mannschaften und spielen um Gewinne im Gesamtwert von 2000 Euro. Eine Anmeldung zum Turnier ist noch bis zum 25. April möglich – hier geht es zur Anmeldeseite.