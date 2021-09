34 Kapitän Wataru Endo hat das höchste Rating aller VfB-Spieler. Foto: imago sportfotodienst/Eibner

Wenige Tage vor dem Release von FIFA 22 stehen die Ratings für die Spieler des VfB Stuttgart fest. So wurden die Kicker der Schwaben eingeordnet.

Stuttgart - Der Spiele-Klassiker steht mit FIFA 22 in den Startlöchern. Am 1. Oktober erscheint der neue FIFA-Teil. Gerade der Modus „Ultimate Team“ ist dabei immer sehr beliebt. Hier kann man schon ab dem 22. September in der sogenannten „Web App“ kostenlos seine ersten Schritte machen, bevor man mit dem Spielen beginnen kann. Da große Content Creator das volle Spiel jetzt schon zocken können, sind nun die Datenbanken gefüllt. Deshalb können wir uns endlich die Ratings der Spieler des VfB Stuttgart ansehen.

Die beste Bewertung im Kader ist die 78. Diese erhält der Kapitän Wataru Endo höchstpersönlich. Der VfB hat insgesamt acht Goldspieler, also Spieler mit einer Bewertung von mindestens 75. Wie in jedem Jahr sorgen die Ratings vieler Profis für Diskussionen. Beim VfB lässt sich so zum Beispiel über die Bewertung von Silas Katompa Mvumpa streiten, der für einige Fans und Zocker ein zu geringes Upgrade erhält.

Ohne Karte müssen in diesem Jahr Mohamed Sankoh und Florian Schock auskommen. Dafür erhalten Jordan Meyer sowie Alou Kuol eine Karte.

Augen auf im Karrieremodus

Über die Saison hinweg können sich die Karten noch verbessern. Basierend auf echten Spielereignissen, gibt es „In-Form-Karten“ für besonders gute Partien am Wochenende. Dazu gibt es am Ende wieder ein „Team der Saison“. Interessant wird der VfB auch wieder für den Karrieremodus. Hier bietet die Vielzahl an Talenten wohl eine Menge an Entwicklungspotenzial.

Die Ratings aller VfB-Spieler können Sie sich in unserer Bildergalerie ansehen.