Feyenoord-Fans in Stuttgart: Party mit Techno, Gesängen, Bier – und Filmverbot

Der Biergarten im Schlossgarten ist am Donnerstag der offizielle Treffpunkt für die Fans von Feyenoord Rotterdam. Dort geht es mächtig laut zu – und ziemlich selbstbewusst.











Sie sind für ihre heftigen Feiern vor dem Anpfiff bekannt, die Fans von Feyenoord Rotterdam. Sowohl im heimischen Stadion De Kuip, wo regelmäßig Techno-DJs dem Publikum einheizen, als auch bei Auswärtsspielen. Da macht die Begegnung beim VfB Stuttgart am Donnerstag keine Ausnahme. Der offizielle Fan-Treffpunkt für die Niederländer ist der Biergarten von Sonja Merz im Schlossgarten, gleich beim Hauptbahnhof.

Dort wummern schon am Vormittag die Bässe. Gut hörbar bis hinüber zum Bahnhof oder zum Innenministerium. Zwei eigene DJs haben die Niederländer mitgebracht, die auf der Bühne die Stimmung anheizen. Die ist um diese Zeit noch verhalten, viele sind am Vorabend durch Stuttgart gezogen und müssen jetzt beim ersten Bier erst einmal wieder wach werden. Trikots oder Schals sind keine zu sehen, fast alle tragen Schwarz. Die T-Shirts tragen Aufschriften, die von der bevorstehenden Eroberung Europas künden.

Gefilmt oder fotografiert werden will dabei allerdings keiner. Sonja Merz hat sicherheitshalber ein entsprechendes Verbot für ihren Biergarten ausgesprochen. „Die Fans mögen das nicht“, sagt sie. Aggressionen vermeiden lautet das Motto. Wohl zurecht – ein Fernsehteam wird von vorbeigehenden Fans im Schlossgarten angegangen, als sie die Kamera sehen. Überall stehen Polizeifahrzeuge, die Einsatzkräfte halten sich aber im Hintergrund.

Am frühen Nachmittag wird es immer voller. Hunderte Niederländer trinken Bier, essen Schnitzel, wippen im Techno-Takt und sind zunehmend bester Laune. „Wir werden den Europapokal gewinnen“, sagt Rob und nickt dabei voller Überzeugung. Mit zwei Freunden ist er am Morgen um 4 Uhr in Rotterdam losgefahren, nach acht Stunden im Auto in Stuttgart angekommen. Von der Stadt werden die drei nicht viel sehen außer dem Schlossgarten und dem Stadion. Gleich nach dem Spiel geht es zurück. „Es ist sehr schön hier“, sagt Rob lachend. Kein Wunder: Die Sonne strahlt auf den Schlossgarten und das Bier fließt.

Bis zu 1500 Feyenoord-Fans werden im Lauf des Nachmittags im Biergarten erwartet. Gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr plant die Polizei, sie zu Bussen am Neckartor zu lotsen und dann nach Untertürkheim zum Bahnhof zu bringen, von wo aus sie zu Fuß zum Stadion gehen sollen. Ob das klappt, bleibt abzuwarten.