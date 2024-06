Feuerwerksfestival in Ostfildern: Was wird aus den Flammenden Sternen?

Was wird aus den Flammenden Sternen?

Feuerwerksfestival in Ostfildern

1 Die Flammenden Sterne in Ostfildern sind in der ganzen Region beliebt. Foto: Roberto Bulgrin

Bis kommendes Jahr sind die Flammenden Sterne in Ostfildern gesichert. Wie es in der Zukunft weitergeht, sollte eigentlich noch der alte Gemeinderat entscheiden. Doch jetzt wurde das Thema kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen. Was dahinter steckt.











Link kopiert

Bis zum Jahr 2025 soll das Feuerwerksfestival Flammende Sterne in Ostfildern weitergeführt werden. Dafür hatte der Gemeinderat nach einem Änderungsantrag der Freien Wähler 2023 gestimmt. Damals hatten die Stadträte gefordert, eine Grundsatzdiskussion über das Festival zu führen, das Menschen aus der ganzen Region anzieht. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nahm der Oberbürgermeister Christof Bolay das Thema nun von der Agenda. Bei der Begründung hielt sich der Rathauschef denkbar knapp: Man stehe mit dem Veranstalter in Verhandlungen. Deshalb wolle man das Thema zum jetzigen Zeitpunkt nicht diskutieren.