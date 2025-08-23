Feuerwerksfest in Ostfildern: Verblüffender Auftakt der Flammenden Sterne – Feuertürme aus Mexiko

1 Das mexikanische Feuerwerk überraschte das Publikum zum Auftakt der Flammenden Sterne. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Poesie und Musik bescherten die Feuerwerkskünstler aus Mexiko 11 000 Gästen bei den Flammenden Sternen einen gelungenen Auftakt.











11 000 Gäste bestaunten am Freitag zum Auftakt der Flammenden Sterne das mexikanische Feuerwerk von Pyro MX. David Silva und sein Team erzählten im Scharnhauser Park mit ihrer Feuerwerkskunst eine Geschichte von Krieg und Frieden. „Heal The World“ hatten die Pyrotechniker als Thema ihrer ebenso poetischen wie emotionalen Show gewählt. Ausschnitte sind im Video zu sehen:

In der kühlen Sommernacht feierten Jung und Alt auf den Traumfeldern ein entspanntes Fest. Die Stuttgarter Trommelgruppe Repicando zauberte lateinamerikanisches Feeling auf den Platz. Kinder lauschten gebannt einer Zaubershow. Die Feuershow der Gruppe Infinity überzeugte mit Akrobatik und spektakulären Effekten.