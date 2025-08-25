Flammende Sterne in Ostfildern: Gleich fünf verbotene Drohnenflüge – und ein Rekord bei der Besucherzahl
6
Mit dem dänischen Feuerwerk gingen die Flammenden Sterne spektakulär zu Ende. Foto: Christoph Schmidt

Mit 40 000 Besuchern an drei Tagen haben die Flammenden Sterne in Ostfildern wieder Massen angezogen. Die Polizei verfolgt nun verbotene Drohnenflüge.

Mit dem brillant komponierten Feuerwerk des dänischen Teams endete das dreitägige Festival Flammende Sterne. Michael Schröder und sein Team von der Firma Højen & Magic Fyrværkeri in Holstebro punkteten mit starken Effekten, großartiger Dramaturgie und mit dänischen Pop-Songs. Ganz oben auf dem Siegertreppchen standen am Ende die Japaner. Mit ihrem Feuerwerk „The Sandman“ verknüpften Nihonbashi Marutamaya moderne Pyrotechnik und asiatische Bildersprache.

