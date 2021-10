1 Feuerwehrauto aus Karton Foto: Lg/Julian Rettig

Stuttgart - Lange ist es her, dass Frank Wörner und sein Team vom Arbeitskreis Brandschutzerziehung der Freiwilligen Feuerwehr in einem Kindergarten waren. Umso größer ist die Freude, als sie am Montag im Kindergarten Pistoriuspflege an der Hornbergstraße einer Gruppe Kinder und Leiterin Ingrid Konieczny das brandneue „Starterkit“ für die Brandschutzerziehung an Kindergärten überreichen. Darin enthalten sind: Puzzle, Malbuch, ein Feuerwehrauto zum Falten und jede Menge Anregungen für die Erzieher. Dieses Kit verteilen Wörner und sein Team im Rahmen des Pilotprojekts in den kommenden Wochen in über 30 Kindergärten in Stuttgart-Ost. Dass sie nur in diesem Stadtteil Mittel dafür haben, liege daran, dass nur hier die Finanzierung durch den Einsatz des Bezirksbeirats ermöglicht wurde.

Die Idee zum Set entstand schon vor einer Weile: „Wir haben schon vor Corona festgestellt, dass wir mit unserer rein ehrenamtlichen Tätigkeit die 488 Einrichtungen in Stuttgart nicht so betreuen können, wie wir gerne wollen“, so Wörner. Deshalb entwickelten sie mit Unterstützung der Stadt das Konzept, das, wie Wörner hofft, bald in ganz Stuttgart allgegenwärtig sein wird, wenn die Eltern „Einrichtungen und den zuständigen Bezirksbeirat direkt darauf ansprechen“.