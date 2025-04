Geschädigte in Kirchheim/Teck gesucht Frau mit Beutel ins Gesicht geschlagen – Opfer flüchtet

Eine Unbekannte gerät am Montagabend am Bahnhof Kirchheim unter Teck mit einem 35-Jährigen in Streit. Dieser eskaliert schnell. Dabei soll der Mann die Frau im Gesicht verletzt haben. Die Polizei sucht nun die Geschädigte sowie weitere Zeugen.