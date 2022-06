10 Die Kirchheimer Straße in Wernau war für die Einsatzdauer nicht befahrbar. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Weil eine ältere Dame offenbar ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte, löste in Wernau (Kreis Esslingen) ein Brandmelder aus. Für den folgenden Feuerwehreinsatz wurde die Kirchheimer Straße kurzzeitig gesperrt.















Trotz eines größeren Aufgebots an Einsatzkräften musste die Feuerwehr am Mittwochabend in Wernau (Kreis Esslingen) bei einem Feueralarm kaum eingreifen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für den Kreis zuständig ist, auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, ging gegen 19.40 Uhr ein Feueralarm bei der Leitstelle ein. Dieser sei durch einen Heimbrandmelder ausgelöst worden, so der Sprecher. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr in der Kirchheimer Straße stellte sich rasch heraus, dass eine betagte Anwohnerin offenbar ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte. Als dieses anbrannte, löste der Rauchmelder den Alarm aus. Die Frau blieb unverletzt. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, bald konnte auch die kurzfristige Straßensperrung wieder aufgehoben werden. Ein Schaden oder nennenswerte Verkehrsbehinderungen seien nicht entstanden, heißt es von der Polizei.